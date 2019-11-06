Мирза Шафи Вазех в Берлинском университете Гумбольдта – ФОТО

Первого ноября текущего года при организационной поддержке Халг Банка, Q Gallery Berlin и посольства Азербайджана в Федеративной Республике Германия в одном из самых авторитетных учебных заведений мира – Берлинском университете Гумбольдта состоялась конференция, посвященная презентации научной общественности изданного в рамках проекта Xalq Əmanəti полного сборника сочинений Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Профессор университета Гумбольдта Ева Мария Аух в своем выступлении рассказала о творчестве Мирзы Шафи Вазеха, его своеобразной поэзии. Она, с благоволением относящаяся к творчеству поэта, отозвалась о новом сборнике, изданном на трех языках, как о достойном знаке уважения таланту Мирзы Шафи Вазеха и ценном подарке почитателям поэта. Она высоко оценила содержание и изящное оформление книги и назвала незабываемым событием данную конференцию, участниками которой стали ученые, педагоги и студенты-востоковеды.

Ева Мария Аух, ученый-историк: «Я считаю, что это событие запомнится не только как прекрасный день, но и как историческое событие. Перед нами очередной пример крепких германо-азербайджанских межкультурных связей, а единство и неразрывность Мирзы Шафи Вазеха и Фридриха фон Боденштедта достойный тому пример. На мой взгляд, публикация книг Вазеха на немецком языке 145 раз не оставляет места для комментариев».

Азербайджанский ученый-языковед, профессор Фахраддин Вейсалли в своем выступлении рассказал аудитории интересные нюансы творчества Мирзы Шафи. Профессор подчеркнул высокое значение творчества Вазеха в межкультурных связях Германии и Азербайджана, а также отметил особую роль в этом Фридриха фон Боденштедта. Кстати, необходимо отметить, что эту же мысль неоднократно озвучили и немецкие ученые.

Один из авторитетных немецких ученых, профессор Удо Штайнбах: «Меня очень обрадовало издание книги Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке. Интересно то, что в Германии стихи Вазеха с любовью читают многие, но не все знают автора. Нет у них и достаточной информации об истории взаимоотношений Вазеха и Боденштедта, о том великом вкладе, который они сделали в культурное наследие своих народов. Мне думается, что эта книга и ее презентация в университете помогут устранить это недоразумение».

Безусловно, если речь идет о книге, поэзии Мирзы Шафи Вазеха, значит и презентация должна была быть в литературно-художественной плоскости. Организаторы это прекрасно знали, и эту часть мероприятия представили гостям в Q Gallery Berlin. Руководитель проекта Xalq Əmanəti Рафиг Гашимов рассказал присутствующим о большом коллективе, благодаря пятилетней работе которого стало возможным издание книги. Это уже 18-е издание в рамках проекта Xalq Əmanəti, совпавшее с 225-летием поэта, отметил он и представил гостям стенд с предыдущими работами. После выступлений ораторов о творчестве Мирзы Шафи Вазеха настала очередь поэзии и музыки. Рафиг Гашимов и немецкая актриса Кристиана Фогт прочли стихи поэта на азербайджанском и немецком языках. Гости восторженно слушали великолепные романсы, написанные на слова Вазеха.

Кристиана Фогт, актриса: «Интересно, но мне стихи Вазеха напомнили Гете. Именно поэтому я с первого раза увлеченно и легко озвучила таинственные стихи поэта. Честно говоря, я не думала, что мне это будет очень близко в плане языка, манеры, ритмики. Моя душа от стихов в восторге. Признаюсь, что для меня это было неожиданностью».

В завершении вечера, прошедшего в прекрасной атмосфере, гостям были вручены книги поэта, а также другие сборники и альбомы, изданные в рамках проекта Xalq Əmanəti.

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