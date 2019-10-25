«Мисс Иран» из-за страха казни поселилась в аэропорту - ФОТО

Целую неделю бывшая «мисс Иран» Бахаре Заре Бахари находится в аэропорту Филиппин и борется за возможность попросить убежища в стране.

Девушка боится депортации в Иран, потому что там ее может ждать смерть или заключение в тюрьму.

По словам Бахаре, все это связано с тем, что она поддерживала активистов, выступающих против иранского правительства.

На Филиппинах неизвестный иранский гражданин заявил, что Бахаре напала на него. Девушка назвала обвинения ложными. По ее словам, правительство Ирана таким образом пытается составить против нее ложные дела, чтобы депортировать назад. В прошлом году на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь» в Маниле, она размахивала плакатом Реза Пехлеви. Это бывший наследный принц Ирана, критиковавший иранский режим.

«Я использовала его фотографию в конкурсе красоты, и они злятся на меня», — сказала она. — «Если меня депортируют, они дадут мне по меньшей мере 25 лет в тюрьме, если они не убьют меня».

Бахаре находилась в международном аэропорту Манила, когда ее задержали. Сделано это было из-за того, что правительство Ирана отправило уведомление о срочном розыске в Интерпол. Девушка пыталась въехать в страну 17 октября. С тех пор она не покидала аэропорт.

360TV