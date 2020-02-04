Миссия от ШОС приступила к наблюдению за проведением выборов в Азербайджане

По приглашению Министерства иностранных дел Азербайджана 3 февраля Миссия наблюдателей от ШОС начала свою работу по наблюдению за ходом подготовки и проведением внеочередных выборов в парламент Азербайджана, которые состоятся 9 февраля 2020 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт организации, миссию возглавляет заместитель генерального секретаря ШОС Ш.Джонон.

В состав миссии вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС.

Члены миссии развернут наблюдение в столице Азербайджана Баку и населенных пунктах Абшеронского полуострова, в городах Сумгайыт, Ширван, а также на прилегающих к ним территориях.

Работа миссии будет сосредоточена на изучении готовности избирательных участков, наблюдении за ходом голосования, организации предвыборной кампании, подсчете голосов, а также на опросах проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей.

Миссия от ШОС осуществляет свою деятельность на территории Азербайджана в период с 3 по 10 февраля 2020 года в соответствии с Положением «О Миссии наблюдателей от ШОС на президентских и/или парламентских выборах, а также референдумах».

1news.az