«Мистический след»: В Баку грабители оставили в доме обворованного журналиста задушенных петуха и курицу - ФОТО

В воскресенье, 26 января, был обворован журналист Илькин Вагифоглу.

Как сообщает 1news.az, обворованный журналист обратился в Qafqazinfo и рассказал, что из его частного дома в Хырдалане украли вещи на пять тысяч манатов.

«В полиции составили список украденных вещей и стоимость. При осмотре помещения мы обнаружили в шкафу задушенных петуха и курицу, которые были связаны между собой. Эти птицы не наши, их кто-то подбросил», - сказал журналист.

И.Вагифоглу также сообщил, что на следующее утро после кражи около ворот дома обнаружил свою курицу… с отрубленной головой.

«Это уже не просто кража. Какие-то лица открыто угрожают мне и моей семье. Мы сообщили об этих фактах в полицию, возбуждено уголовное дело. Я прошу руководство Министерства внутренних дел Азербайджана взять данный вопрос под контроль и серьезно расследовать его, так как он касается жизни моей семьи», - подчеркнул И.Васифоглу.

Тимур Рзаев, Э.Т.