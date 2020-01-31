1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Мистический след»: В Баку грабители оставили в доме обворованного журналиста задушенных петуха и курицу - ФОТО

Сегодня в 15:35 ~ 1 минута на чтение 439
«Мистический след»: В Баку грабители оставили в доме обворованного журналиста задушенных петуха и курицу - ФОТО

В воскресенье, 26 января, был обворован журналист Илькин Вагифоглу.

Как сообщает 1news.az, обворованный журналист обратился в Qafqazinfo и рассказал, что из его частного дома в Хырдалане украли вещи на пять тысяч манатов.

«В полиции составили список украденных вещей и стоимость. При осмотре помещения мы обнаружили в шкафу задушенных петуха и курицу, которые были связаны между собой. Эти птицы не наши, их кто-то подбросил», - сказал журналист.

И.Вагифоглу также сообщил, что на следующее утро после кражи около ворот дома обнаружил свою курицу… с отрубленной головой.

«Это уже не просто кража. Какие-то лица открыто угрожают мне и моей семье. Мы сообщили об этих фактах в полицию, возбуждено уголовное дело. Я прошу руководство Министерства внутренних дел Азербайджана взять данный вопрос под контроль и серьезно расследовать его, так как он касается жизни моей семьи», - подчеркнул И.Васифоглу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

439

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены