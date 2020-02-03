«Мобильная глазная клиника» Azercell оказала помощь более 900 пациентам

Ведущий оператор мобильной связи Азербайджана ООО «Azercell Telekom», целью которого является облегчение жизни человека за счет использования передовых технологий и эффективных решений, продолжает свою деятельность в этом направлении.

«Мобильная глазная клиника», функционирующая при поддержке Azercell, снабжена лучшим современным оборудованием и обеспечивает медицинские осмотры и профилактику для детей, лишенных родительской опеки. Клиника оказывает помощь также престарелым людям и малообеспеченным семьям. В 2019 году бесплатное обследование прошел 901 человек, 759 из них – дети, 142 – взрослые пациенты.

Стоит отметить, что все медицинские обследования и лечебное обеспечение осуществляются общественным объединением «Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi» при поддержке «Azercell Telekom». Врачами «Мобильной зубной клиники» были обследованы тысячи людей.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО «Azercell Telekom» было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell.

Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.

Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т.д.

Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане.

Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов «İnvestors İn People».

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