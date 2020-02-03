Молодой чемпион MMA скончался от угарного газа в Баку - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Стали известны новые подробности смерти в Баку молодого спортсмена, чемпиона Азербайджана по ММА (Боям без правил) Арзумана Аббасова.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабунчинского района Баку, в воскресенье, 2 февраля, в доме по улице Буньядзаде в поселке Рамана Сабунчинского района было обнаружено тело ученика 11-го класса Арзумана Агахан оглу Аббасова (2002 года рождения).

По предварительным данным, он умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Отметим, что Арзуман Аббасов является младшим братом известного азербайджанского бойца MMA – чемпиона Fight Nights Global Наримана Аббасова.

26-летний Н.Аббасов находился на учебно-тренировочных сборах на острове Пхукет (Таиланд) для защиты своего пояса. В связи со смертью брата он прервал тренировки и возвращается в Азербайджан.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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