Молодые учителя Азербайджана – присоединяйтесь!

Продолжается регистрация в Ассоциацию молодых учителей Азербайджана.

Учителя, желающие вступить в ассоциацию, могут зарегистрироваться по ссылке: http://registration.agma.az. Отметим, что Ассоциация молодых учителей Азербайджана была создана по инициативе одного молодого учителя на 15-м Съезде учителей Азербайджана, который состоялся 28 ноября 2018 года.

Основными целями Ассоциации молодых учителей Азербайджана являются выявление талантливых молодых учителей, создание благоприятных условий для их будущего развития и стимулирование их работы.