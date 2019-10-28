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Молодые учителя Азербайджана – присоединяйтесь!

Сегодня в 13:19 меньше минуты на чтение 240
Молодые учителя Азербайджана – присоединяйтесь!

Продолжается регистрация в Ассоциацию молодых учителей Азербайджана.

Учителя, желающие вступить в ассоциацию, могут зарегистрироваться по ссылке: http://registration.agma.az. Отметим, что Ассоциация молодых учителей Азербайджана была создана по инициативе одного молодого учителя на 15-м Съезде учителей Азербайджана, который состоялся 28 ноября 2018 года.

Основными целями Ассоциации молодых учителей Азербайджана являются выявление талантливых молодых учителей, создание благоприятных условий для их будущего развития и стимулирование их работы.

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