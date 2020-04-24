Моника Беллуччи о самоизоляции: «Я всегда была домоседом…» - ФОТО  

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Всемирно известная итальянская актриса Моника Беллуччи вновь стала героиней обложки французского глянцевого издания Madame Figaro, в интервью которому рассказала о том, как проводит время в самоизоляции.

Карантин М.Беллуччи проводит на юге Франции вместе с дочерьми - 15-летней Девой и 9-летней Леони – в интервью актриса подчеркивает, что выбор места неслучаен, вблизи живет отец ее дочерей Венсан Кассель с новой семьей.

«Как ни странно, но я всегда была домоседом, это никогда не было проблемой. Это возвращает меня в мое детство в провинции, где жили мои родители, тети, двоюродные братья и бабушка. Семья, образование, дом — это очень важные для меня вещи. Очевидно, что это противоположность моей профессиональной жизни, когда я жила только в отелях и самолетах», - рассказывает М.Беллуччи в интервью Madame Figaro.

Актриса подчеркивает, что очень грустит и переживает о своей родине, Италии, наиболее пострадавшей стране в Европе от коронавируса, заявляя, что ее семья в порядке: «Но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, мои друзья в Риме…».

Но в целом Моника Беллуччи настроена позитивно: «Мы все неизбежно живем в страхе, потому что час серьезный, и в то же время я полностью уверена в медицине, я убеждена, что мы найдем лекарство, а затем вакцину. Все мы сейчас находимся в режиме ожидания. Я нахожусь в «авиарежиме». Как говорит неаполитанский писатель и актер Эдуардо де Филиппо: «Ночь должна пройти». Эта ночь, вероятно, будет долгой, но она обязательно приведет к чему-то новому».

На карантине актриса внимательно следит за обучением дочерей: «Школьные уроки у девочек проходят по видеосвязи, я слежу за этим. Очень важно, чтобы у них была база знаний. В остальное время я читаю сценарии и читаю книгу «Мария Каллас. Письма и воспоминания», так как сыграю ее роль позже в постановке в Италии. В остальном мы со всей ответственностью относимся к правилам: мы не выходим из дома».

Говоря о дочерях, актриса также заявляет: «Больше всего мне нравится видеть, как растут мои дочки, и сопровождать их, пока они не взлетят. Мои дочери - это ответы на все мои вопросы. Именно тогда, когда они родились, я поняла причину своего существования на Земле. У каждого свой путь, свой опыт, для меня - это материнство. И я уверяю вас, что плоть и духовность объединяются».

Напомним, что актриса приняла участие в трогательном музыкальном благотворительном марафоне в поддержку врачей, о чем более подробно читайте здесь

Ф.В, Г.Р.

Фото: Patrice van Malder