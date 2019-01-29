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Мониторинг завершился без инцидентов

Сегодня в 12:39 ~ 1 минута на чтение 210
Мониторинг завершился без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 18 декабря на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Мартин Шустер.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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