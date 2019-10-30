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Moody's улучшил прогноз по рейтингу Банка Республика со «стабильного» на «позитивный»

Сегодня в 11:17 ~ 1 минута на чтение 190
Moody's улучшил прогноз по рейтингу Банка Республика со «стабильного» на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу Банка Республика со «стабильного» на «позитивный». Агентство также подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг банка в местной и иностранной валютах на уровне «B3».

Аналитики Moody's отметили, что «позитивный» прогноз отражает улучшение показателей адекватности капитала и качества активов, а также ожидают дальнейшего улучшения финансовой устойчивости.

«Улучшение прогноза рейтинга банка со стороны агентства Moody`s, подтверждает лидирующую позицию банка на финансовом рынке страны. Как видно из отчета, все показатели банка продолжают демонстрировать динамичный рост. Так, рейтинговым агентством подчеркнуто значительное улучшение по таким ключевым показателям, как адекватность капитала, прибыльность, рост и качество активов.

Особо хотелось бы отметить,  что указанная позитивная динамика основана на росте кредитования реального сектора, который является приоритетным направлением банка. Так, доля кредитов микро-, малого и среднего бизнеса в общем портфеле банка составляет 74%. Мы намерены и дальше увеличивать кредитование реального сектора экономики, при этом продолжая предоставлять клиентам высокое качество услуг и удобные сервисы для решения их задач», — прокомментировал председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Фейсбук-странице банка или позвонив по номеру «144».

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