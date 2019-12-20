Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen - ФОТО - ВИДЕО

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.

Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего».



Двое мужчин из столицы приехали в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани. В рамках контракта они прикрепили к вертолету тросом Mercedes Gelandewagen 1995 года выпуска и подняли его в небо.



Когда вертолет поднялся на высоту около 300 метров, автомобиль отцепили и он разбился о землю. Отмечается, что машина упала не на взлетную полосу, а в стороне от аэропорта.

После этого обломки внедорожника отвезли на металлолом. В аэропорте назвали случай беспрецедентным. Также сообщается, что за 20 минут полета москвичи заплатили 250 тыс. руб. При этом час полета стоит 160 тыс. руб.



По информации издания, причиной столь необычного поступка стало пари. Согласно данным портала auto.ru, стоимость Mercedes Gelandewagen середины 1990-х годов варьируется от 650 тыс. руб. до 1,2 млн руб.



Весной 2018 года военный вертолет в США сбросил контейнер с боеприпасами на здание начальной школы в техасском городе Эль-Пасо. На момент инцидента занятия в школе уже закончились. Контейнер повредил крышу школы, из-за инцидента учебное заведение на несколько часов было обесточено.



По словам командира военной базы Форт Блисс, откуда вылетел вертолет, сбрасывание произошло по ошибке. Военнослужащий обещал пересмотреть маршруты грузов, чтобы они не проходили над гражданскими объектами.

RBC