Мухаммед Аль-Хадрами: Мы желаем восстановления мира в Йемене

Инфраструктуре Йемена нанесен большой ущерб, а население находится в тяжелом состоянии, наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Мухаммед Аль-Хадрами, выступая на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Он отметил, что хуситы игнорируют соглашение, подписанное в ходе встречи в Стокгольме, трактуют документ по-своему.

«Мы желаем восстановления мира в Йемене», - сказал глава МИД.

Напомним, что сегодня в Баку продолжает работу XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.