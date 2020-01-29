Мустафа Бабанлы дал интервью TellMann Show

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU), профессор Мустафа Бабанлы дал эксклюзивное интервью ток-шоу TellMann (в переводе с английского, говорящий человек/человек-разговор).

В интервью Мустафа Бабанлы рассказал о своих родителях, поделился интересными воспоминаниями, связанными с годами учебы в Киеве, и о том, как было почетно и ответственно всем обучавшимся за пределами республики, так как их называли «птенцами Гейдара Алиева» и ожидали от них только хороших результатов.

Ректор ADNSU также поделился успехами, достигнутыми за последние годы, уделил особое внимание активной роли ADNSU в подготовке и росте нового поколения ученых, о методике преподавания, сотрудничестве с крупными мировыми вузами, о стартапах и других проектах, реализуемых в рамках ADNSU.

Мустафа Бабанлы рассказал о том, как удалось искоренить коррупцию в ADNSU, и подчеркнул особую поддержку в данном вопросе руководства страны и совместную слаженную работу с Министерством образования Азербайджана.

На традиционный вопрос: «Вы на аудиенции у Президента Азербайджана… О чем Вы хотели бы поговорить с Президентом?» - Мустафа Бабанлы ответил: «О науке». По мнению Мустафы Бабанлы, «наступил момент в мире, где все решает наука. Сегодня и экономика, и жизнь базируется на знаниях. Не на способностях… Без знаний и без науки нет будущего».

Он также отметил важность тесного контакта между научным сообществом и студентами, получающими образования. По его словам, сегодня наука намного опережает учебный процесс, и материалы, на основе которых готовятся новые кадры, устарели. Необходимо создание открытой платформы, где студенты смогут принимать активное участие в научных процессах и еще больше реализовывать свой потенциал.

В конце интервью Мутафа Бабанлы поблагодарил создателей ток-шоу TellMann за возможность обратиться к широкой аудитории и пожелал всем зрителям заниматься наукой и больше внимания уделять своему развитию.

Полная версия ток-шоу TellMann транслируется на канале YouTube, а также на кабельных и региональных каналах разных стран мира. Автором и ведущим ток-шоу TellMann является Тельман Алиев, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club.