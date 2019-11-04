«Мужчины не смогли сыграть как мужчины», или Когда на передовую выходят девушки – ШАХМАТНЫЕ ИТОГИ

Женская сборная Азербайджана по шахматам триумфально выступила на чемпионате Европы по шахматам, который завершился на этих выходных в Батуми.

27 лет спустя азербайджанские девушки смогли повторить успех и завоевать бронзовые медали. В далеком 1992 году женская сборная заняла третье место в венгерском Дебрецене.

После этого девушки особыми успехами не радовали, хотя и выступали стабильно, регулярно попадая в десятку сильнейших на континентальных первенствах и шахматных Олимпиадах.

К чемпионату Европы наша сборная подходила в ранге пятой по среднему рейтингу, но по ходу дистанции смогли сыграть вничью с лидерами - Россией и Грузией (2:2), - а в последнем туре в блестящем стиле обыграть Армению (2,5:1,5) и занять третье место. На самом деле, если бы не неожиданное поражение от испанцев во втором туре сборная могла бы рассчитывать и на более высокие места. Хотя, возможно, именно это поражение в стартовых турах и разозлило в спортивном плане нашу сборную. Девушки смогли проявить характер и психологическую устойчивость. В преддверии последнего тура сборной было необходимо, как минимум, не проигрывать довольно сильной Армении. Но наши девушки смогли уверенно обыграть принципиального соперника.

Женская сборная смогла не просто взойти на пьедестал, но и сделать это уверенно и ярко. В отличие от мужских шахмат, женские у нас действительно, не семимильными шагами, конечно, но двигаются вперед. К примеру, лидер сборной Гюнай Мамедзаде набрала довольно неплохой рейтинг – 2427 и располагается на 38-м месте в мировой табели о рангах. А ей всего лишь 19 лет.

В целом женская сборная у нас довольно молодая. Средний возраст нашей команды - 23,6 года. Поэтому наша сборная еще может сильно прибавить и радовать успехами в будущем. А за такое выступление наша сборная заслуживает огромной благодарности!

В преддверии чемпионата Европы медали мы скорее ждали от мужской сборной, которая отправлялась в Батуми в ранге действующих чемпионов. Первый тревожный звоночек прозвучал за несколько дней до старта, когда триумфатор недавнего Кубка мира Теймур Раджабов был заменен сначала на Ниджата Аббасова, а после отказа последнего, от безвыходности, на Эльтаджа Сафарли.

Теймур Раджабов, который за последние годы не привык играть при плотном графике, решил взять паузу после изнурительного Кубка мира.

Но на чемпионат Европы многие мужские команды отправились без своих лидеров. К примеру, в составе России не было ни Сергея Карякина, ни Яна Непомнящего, ни Александра Грищука, ни даже Владислава Артемьева. Но это не помешало им стать чемпионами на, возможно, самом слабом за последние годы чемпионате Европы.

В такой ситуации сборная Азербайджана могла рассчитывать, как минимум, на медали. Но наша команда выступила провально. Лидер сборной Шахрияр Мамедъяров за семь проведенных партий не одержал ни одной победы, набрав 3,5 очка.

Единственный легионер в составе сборной Аркадий Найдич снова подтвердил свой абсолютно средненький уровень и неспособность усилить команду. Ниже ожиданий выступил Рауф Мамедов, который традиционно блещет в составе сборной. На уровне сыграл лишь Гадир Гусейнов, набравший 6 очков в 9 партиях.

Лучше всех выступление сборной охарактеризовал Шахрияр Мамедъяров. На своей странице в социальной сети Instagram Шах поздравил женскую сборной с успешным выступлением: «Женская сборная Азербайджана, одержав в последнем туре победу над Арменией, заняла третье место. Горжусь вами! Спасибо за то, что смогли подарить нам этот прекрасный день! Браво!»

На вопрос подписчика: «А как сыграли мужчины?» - Шах ответил очень самокритично: «Мужчины на этот раз не смогли сыграть как мужчины».

Возможно, слишком жестко, но по делу. Да, мужская сборная трижды завоевывала золотые медали чемпионата Европы, и в последний раз это было два года назад на Крите. Но это не отменяет того, что в мужской сборной на данный момент дела идут не лучшим образом. А результаты наглядно характеризуют положение дел в азербайджанских шахматах, в которых после поколения Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова не воспитался ни один сильный шахматист. И сегодня мы радуемся 15-му месту Ниджата Аббасова на турнире Grand Swiss.

Триумф Теймура Раджабова на Кубке мира – это успех самого Теймура и всех тех, кто его поддерживал, в том числе федерации, 15-летней давности. Сейчас этой самой поддержки молодые шахматисты не видят.

И сегодня, когда тот же Теймур Раджабов или Шахрияр Мамедъяров оказываются вне сборной, это, фактически, означает, что грядущий турнир для национальной команды превращается в сплошное мучение. Заменить их попросту неким. Не пора ли серьезно задуматься об этом?

Теймур Максутов