МВД: Арестованный экс-чиновник – не родственник главы ИВ

Министерство внутренних дел обнародовало подробности об арестованном за воровство бывшего директора Гейчайского городского дома молодежи Самеде Сурхай оглу Джебраилове.

Как сообщил 1news.az заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде, информация о том, что С.Джебраилов является родственником главы Исполнительной власти Гейчайского района Мехди Салимзаде, недостоверна.

«Самед Джебраилов ранее работал в ИВ Гейчайского района и был уволен за ошибки и использование служебного положения в корыстных целях как раз по приказу Мехди Салимзаде», - подчеркнул Орхан Мансурзаде.

Отметим, что С.Джебраилов был задержан за воровство автономного водяного насоса и домика из дерева стоимостью 8 тысяч 500 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото: полковник Орхан Мансурзаде