МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением по поводу очередного несогласованного митинга оппозиции

Как сообщалось ранее, 19 октября партии и объединения, входящие в Национальный совет демократических сил, а также Али Керимли, представляющий себя в качестве председателя партии Народного фронта Азербайджана, демонстративно и грубо нарушив требования закона Азербайджана «О свободе собрания», попытались провести незаконную акцию у станции «28 мая» Бакинского метрополитена, которая стала причиной парализации движения транспорта, праведного недовольства окружающих людей, нарушения рабочего режима субъектов предпринимательства на данной территории, а также общественного порядка в целом.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате, были предотвращены незаконная акция и другие провокационные действия, приняты административные меры в отношении 60 лиц.

Игнорирование законных требований сотрудников полиции во время митингов, спланированно проведенных в запрещённом законом месте, со стороны руководства ПНФА и организаторов акции, а также продолжение противозаконных действий вызвало справедливое недовольство окружающих людей.

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что такие незаконные действия, направленные на нарушение стабильности в стране, будут решительно предотвращены, в последние дни А.Керимли, а также другие лица, представленные в руководстве ПНФА, в том числе группа предателей, которые получили убежище в зарубежных странах посредством осуществления различных преступлений в Азербайджане, находятся в розыске, управляемые и спонсируемые проармянскими зарубежным кругами, посредством социальных сетей и различных профилей в интернете, в том числе посредством «AzerbaycanSaatı», «Turan Tv», «AzerFreedom TV», «Meydan Tv», «OsmanqızıTv» и других каналов вновь озвучивают призыв о проведении 2 ноября очередной незаконной акции у станции метро «28 мая».

Также посредством распространения в социальных сетях личной информации сотрудников полиции, исполнявших 19 октября свой профессиональный долг, против них ведется пропаганда социальной неприязни и вражды, оскорбляющей их рабочий авторитет, честь и достоинство».

Следует отметить, что, рассмотрев обращение Национального совета о проведении митинга 2 ноября текущего года около станции метро «28 мая», принимая во внимание запрет на проведение собраний в зонах охраны метрополитенов в соответствии со 2-м пунктом 3-й части 9 закона Азербайджана о «Свободе собраний», Исполнительная власть города Баку предложила им территорию тренировочно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи», расположенного в поселке Локбатан.

Но организаторы поделились информацией о том, что 2 ноября они опять проведут несогласованную незаконную акцию перед станцией метро.

Все это еще раз показывает, что радикальные оппозиционные силы, не имеющие социальной опоры и влияния среди народа, а также нарочно отрицающие методы цивильной политической борьбы, озвучивая призывы о проведении митингов, акций и пикетов именно в местах, запрещенных законом, подстрекают людей на неподчинение законным требованиям государственных органов, создание противостояния, фактически осуществление насилия, а также нарушение порядка и стабильности.

Заранее предупреждая о том, что любые противозаконные действия слабой оппозиционной группы, демонстрирующей открытую враждебность против государственности Азербайджана, будут решительно пресечены, МВД и Генпрокуратура отмечают, что партии и объединения, входящие в Нацсовет, а также А.Керимли и другие члены ПНФА, своими призывами к незаконным массовым акциям, а также провокационными действиями, пропагандирующими насилие и жестокость, доказывают, что они избрали экстремистский путь насильственного захвата правительства, что противоречит Конституции Азербайджана.

Мы в очередной раз предупреждаем их о том, что в случае проведения собрания вне территории, предложенной Исполнительной властью города Баку, нарушения общественного порядка и других шагов, нарушающих закон, вся ответственность падет на их плечи.

Наряду с этим, за нарушение законодательства будет обеспечено проведение мер, соответствующих 4-й, 12-й и 16-й статьям закона «О политических партиях», а лица, осуществившие противозаконные действия, будут привлечены к ответственности по статьям 233 (организация и активное участие в действиях, ставших причиной нарушения социального порядка), и 315 (противодействие или применение силы против представителей правительства)», - говорится в заявлении.

1news.az