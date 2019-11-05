МВД прокомментировало тиражируемую информацию о полицейских, уволившихся после митинга

В социальных сетях рядом лиц умышленно распространяется информация о том, что 32 сотрудника полиции подали рапорт об увольнении после попытки членов ПНФА и Национального совета провести 19 октября несанкционированную акцию в центре Баку.

Комментируя эту информацию, заместитель руководителя пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде заявил 1news.az, что она не имеет под собой никаких оснований и является провокационной дезинформацией.

«Ни один сотрудник органов внутренних дел ни до, ни после митинга не подавал руководству рапорт об увольнении с занимаемой должности, и никто не был уволен.

Распространение подобной клеветы определенными заинтересованными кругами и лицами показывает, что они выдают желаемое за действительное в своих очередных попытках «черного пиара», - подчеркнул О.Мансурзаде.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото: полковник Орхан Мансурзаде