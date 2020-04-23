МВД обратилось к гражданам, имеющим разрешение на передвижение

Лица, имеющие служебное удостоверение, справку с места работы, либо информация о которых введена работодателем на портале icaze.e-gov.az, могут свободно передвигаться по улицам в период особого карантинного режима лишь в рабочие дни.
Такое заявление опубликовано в четверг, 23 апреля, на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана.
В сообщении отмечается, что наблюдения последних дней говорят о том, что люди, имеющие рабочее разрешение, «часами без надобности передвигаются по улицам», что увеличивает плотность на дорогах и риск распространения инфекции.
МВД требует от этой категории граждан проявить ответственность и не злоупотреблять рабочим удостоверением, выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.
При этом каждому человеку, выходящему из дома с соответствующим разрешением, в обязательном порядке рекомендуется носить медицинскую маску и сохранять социальную дистанцию в 2 метра.
В пресс-службе МВД пояснили, что будут приняты к сведению те профессии, которые не имеют четкого графика работы, как, к примеру, журналистика.
«Люди, имеющие рабочее разрешение, для выхода из дома в нерабочие дни, как все и другие, должны пользоваться услугой СМС-сообщений на короткий номер 8103», - сказал агентству АПА глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.
Елена Остапенко, Э.Т.