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МВД обратилось к гражданам, имеющим разрешение на передвижение

23 Апреля, 2020 в 18:12 ~ 1 минута на чтение 21667
МВД обратилось к гражданам, имеющим разрешение на передвижение

Лица, имеющие служебное удостоверение, справку с места работы, либо информация о которых введена работодателем на портале icaze.e-gov.az, могут свободно передвигаться по улицам в период особого карантинного режима лишь в рабочие дни.

Такое заявление опубликовано в четверг, 23 апреля, на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана.

В сообщении отмечается, что наблюдения последних дней говорят о том, что люди, имеющие рабочее разрешение, «часами без надобности передвигаются по улицам», что увеличивает плотность на дорогах и риск распространения инфекции. 

МВД требует от этой категории граждан проявить ответственность и не злоупотреблять рабочим удостоверением, выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.

При этом каждому человеку, выходящему из дома с соответствующим разрешением, в обязательном порядке рекомендуется носить медицинскую маску и сохранять социальную дистанцию в 2 метра.

В пресс-службе МВД пояснили, что будут приняты к сведению те профессии, которые не имеют четкого графика работы, как, к примеру, журналистика.

«Люди, имеющие рабочее разрешение, для выхода из дома в нерабочие дни, как все и другие, должны пользоваться услугой СМС-сообщений на короткий номер 8103», - сказал агентству АПА глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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