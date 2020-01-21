«Мясной бунт» и «ГАЗели смерти»: В Армении растет волна социального недовольства

Царящая в Ереване сплошная антисанитария, непримиримую войну которой объявил Никол Пашинян, в знак протеста выплеснула на улицы столицы недовольную массу.

Армянские мясники, перекрыв центральный проспект Еревана, собрались у здания правительства, протестуя против решения кабинета об обязательном забое скота на бойнях.

Происходящее весьма показательно с точки зрения принципов работы новых властей Армении – наудалую принять в принципе нужное, но полу-продуманное решение, а столкнувшись с весьма неприятными для себя последствиями, задумываться о приемлемых механизмах его исполнения.

По данным армянской прессы, забой скота только на лицензированных бойнях вступил в силу 15 января. Владельцы скотобоен согласились установить предельные цены на забой скота: 10 тысяч драмов (почти $30) - на крупный, 3,5 тысячи (около $7) – на мелкий рогатый скот, 5 тысяч ($10,5) – на свиней.

Однако это вызвало среди фермеров волну недовольства – по их словам, у них для этого просто нет нужных сумм. «Они сидят у себя в теплых кабинетах, а для меня и тысяча драмов – это деньги. Не принимайте таких решений», - заявил один из участников акции у здания правительства Армении.

Утром 21 января, фермеры, занимающиеся скотоводством, перекрыли трассу Арарат-Ереван с требованием отсрочить или отменить нововведение об обязательном забое животных в специализированных помещениях. Для переговоров с протестующими прибыли губернатор Араратской области и один из депутатов парламента, которым удалось уговорить участников акции разблокировать дорогу. Фермеры согласились, но пригрозили вновь перекрыть ее, если их требование не будет выполнено.

Дорогу в Ереван перекрыли утром и скотоводы Армавирской области. Чуть позже они поддались на уговоры представителей местной администрации и согласились разблокировать дорогу, однако предупредили, что. если вечером их требования не будут выполнены, они перекроют все дороги области, а затем отправятся в Ереван, пригнав скот в столицу.

«Мы целыми днями в горах, весь год мучаемся, а сейчас нас лишают куска хлеба. В области нет скотобойни, нам приходится ездить в другую область, а это лишняя трата не только времени, но и средств. Нам это невыгодно, и чиновники должны услышать нас», – заявил один из участников акции протеста.

Они призывают чиновников отправиться на скотобойни и ознакомиться там с условиями. Как утверждают фермеры, в области нет нужного количества специализированных помещений.

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, комментируя внедрение нового требования к продаже мяса в стране, сказал, что государство должно предоставить фермерам субсидии, чтобы им выгодно было забивать скот на бойнях.

По его словам, требование об обязательном забое скота на бойнях будет дополнительным бременем для фермеров - в результате внедрения нового требования он вынужден платить за перевозку и забой скота, в результате чего теряет несколько десятков тысяч драмов.

«В цивилизованных странах фермерам предоставляют субсидии», – резонно заметил Царукян.

Армянские СМИ отмечают, что скотобойни есть пока не по всей стране: в основном они расположены в городах недалеко от Еревана, а также на юге, в городе Капан. Так что далеко не у всех фермеров есть скотобойня в радиусе 30 километров от дома. Еще одно слабое звено - это связи между скотобойней и фермерами, которые пока не налажены. Скотобойни не заключают с фермерами договоры о том, когда и сколько скота им будут привозить на убой.

Пока армянское правительство ломает голову над тем, как успокоить разъяренных фермеров и решить проблему, о серьезности которой свидетельствуют назначенные на вечер 21 января обсуждения в парламенте, в Ереване назревает еще один социальный конфликт – на этот раз в связи с общественным транспортом.

Курсирующие по столице автобусы уже успели прозвать «ГАЗелями смерти», ввиду чего принято решение о списании 450 устаревших машин. Но, опасаясь общественного недовольства из-за перебоев в работе транспорта, армянские власти срочно ищут замену списанным автобусам. А поскольку средств на это в армянском бюджете нет, мэр Еревана Айк Марутян - чтобы избежать «социального бунта» из-за возможных перебоев в работе общественного транспорта - ведет активные поиски кредита для покупки 100 автобусов чтобы ситуация была уже не трагической, а хотя бы просто плачевной.

Поэтому армянские власти денно и нощно пытаются найти средства у кредитных организаций и ведут переговоры с международными структурами. А если получить кредит не удастся, вновь обратят свои взоры к благотворителям.

Что ж, им не привыкать.

1news.az