MyShops в центре Birkart Bokt

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MyShops везде с вами.

Наша компания начала функционировать вблизи станции метро “Эльмляр Академиясы” в центре BirKart Bokt с целью быть поближе к вам.

Всем получившим BirKart будет предоставлен СКИДОЧНЫЙ промокод в подарок на любую продукцию на сайте www.myshops.az.

Следует отметить, что MyShops – авторизованный реселлер таких двух крупных брендов, как Apple и Xiaomi.

Вся продукция, продаваемая компанией, полностью оригинальная и соответствует международным стандартам, а цены всех товаров приемлемы по сравнению с другими сетями магазинов. Также все мобильные устройства официально зарегистрированы Министерством транспорта, связи и высоких технологий. Кроме того, доставка любой продукции осуществляется бесплатно, как по городу, так и по регионам Азербайджана.

Платежи в магазинах и онлайн-платформах можно осуществить таксит картами на 24 месяца и различными путями: наличными, беспроцентной кредитной рассрочкой или же переводом.