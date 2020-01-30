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На Абшероне сын хотел убить мать, искромсав ее ножом

Сегодня в 11:22 ~ 1 минута на чтение 230
На Абшероне сын хотел убить мать, искромсав ее ножом

В городе Хырдалан Абшеронского района Азербайджана была совершена попытка умышленного убийства.

Как сообщил 1news.az старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, 29 января около 19:00 проживающая в одном из общежитий Хырдалана Салмира Нагиева (1965 года рождения) во время конфликта получила многочисленные ножевые ранения от сына Назима Нагиева (1996 года рождения).

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, по факту прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 29, 120.1 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, проводятся различные оперативные мероприятия, ведется следствие.

Назим Нагиев задержан в качестве подозреваемого, на допросе он полностью признал свою вину.

Состояние пострадавшей С.Нагиевой остается тяжелым, ее лечение продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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