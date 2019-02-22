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На Абшероне в четверг тепло и без осадков

Сегодня в 16:28 ~ 1 минута на чтение 247
На Абшероне в четверг тепло и без осадков

В четверг, 30 апреля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы небольшой туман, ветер юго-западный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +10 до +13, днем - от +16 до +19, непосредственно в столице ночью - от +10 до +12, днем - от +17 до +19.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, дождь ожидается лишь в дневные часы в некоторых горных районах. Также возможны грозы и град. Ночью и утром туман, ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +11, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +3 до +7, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр отмечает, что 30 апреля и 1 мая в Баку и на Абшероне ожидается умеренное колебание метеопоказателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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