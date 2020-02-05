На Абшероне в четверг весна – до +19

В четверг, 6 февраля, в Баку и на Абшероне переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается усиление юго-западного ветра.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +5 до +7, днем от +15 до +19. Непосредственно в столице ночью от +5 до +7, днем от +17 до +19.

Атмосферное давление опустится до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от +3 до +8, днем от +15 до +20, местами до +23, в горах ночью от -2 до +3, днем от +8 до +13.

Гидрометцентр отмечает, что на фоне снижения атмосферного давления на Абшероне 6 февраля преобладание теплого ветра гилавар может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.