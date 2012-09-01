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На Абшероне в пятницу до +15, ветер усилится

Сегодня в 16:16 ~ 1 минута на чтение 308
На Абшероне в пятницу до +15, ветер усилится

В пятницу, 31 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится порывистым северным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +3 до +6, днем - от +11 до +15, непосредственно в Баку ночью - от +4 до +6, днем - от +13 до +15.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в четверг днем преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен дождь, в горной местности ожидается снег. Ночью и утром туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4, днем - от +10 до +15, в горах ночью - от -2 до +3, днем - от +3 до +8.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне 31 января умеренного колебания метеорологических показателей благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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