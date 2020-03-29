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На Абшероне в пятницу до +22, ветер южный

Сегодня в 14:02 ~ 1 минута на чтение 180
На Абшероне в пятницу до +22, ветер южный

В пятницу, 1 мая, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы небольшой туман, ветер южный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +9 до +13, днем - от +18 до +22, непосредственно в столице ночью - от +10 до +12, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в пятницу также преимущественно без осадков, дождь ожидается лишь в дневные часы в некоторых горных районах. Ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +21 до +26, в горах ночью - от +2 до +6, днем - от +8 до +13.

Гидрометцентр отмечает, что 1 мая в Баку и на Абшероне ожидается умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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