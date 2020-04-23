На Абшероне в пятницу временами дождливо

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В пятницу, 24 апреля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дождливо, северо-западный ветер в дневные часы сменится южным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +7 до +9, днем - от +12 до +15, непосредственно в столице ночью - от +7 до +9, днем - от +13 до +15.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет равна 70-80%.

В районах Азербайджана в пятницу местами ожидаются осадки, в горной местности есть вероятность снега, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман, ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +9, днем - от +12 до +16, в горах ночью - от -3 до -6, днем - от 0 до +3.

Елена Остапенко, Э.Т.