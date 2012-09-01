На Абшероне в среду до +14, теплый ветер

В среду, 5 февраля, в Баку и на Абшероне переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится местами порывистым юго-западным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +4 до +7, днем от +9 до +14. Непосредственно в столице ночью от +5 до +7, днем от +11 до +13.

Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в среду местами дождливо, в горной местности ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью от +2 до +7, днем от +11 до +16, в горах ночью от -2 до +3, днем от +4 до +9.

Гидрометцентр отмечает, что на фоне снижения атмосферного давления на Абшероне 5 февраля преобладание теплого ветра гилавар может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.