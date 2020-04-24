На Абшероне в субботу дождь  

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В субботу, 25 апреля, в Баку и на Абшероне временами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, ветер южный, умеренный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +7 до +9, днем - от +11 до +15, непосредственно в столице ночью - от +7 до +9, днем - от +12 до +14.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет равна 75-85%.

В районах Азербайджана в субботу также местами дождливо, в горной местности ожидается снег, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +7, днем - от +11 до +16, в горах ночью - от -3 до -8, днем - от -2 до +3.

Гидрометцентр отмечает, что в субботу на Абшероне ожидается умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.