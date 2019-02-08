На Абшероне в субботу ветрено и дождливо

В субботу, 1 февраля, в Баку и на Абшероне облачно, в течение дня местами дождливо, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +3 до +5, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление поднимется до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в среднем будет равна 75-85%.

В районах Азербайджана в субботу также дождливо. Местами осадки могут перейти в мокрый снег, в горной местности снег. В некоторых районах, преимущественно прибрежных, осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром местами туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем - от +6 до +11, в горах ночью - от -2 до -7, днем - от -2 до +3. В ночные и утренние часы дороги могут покрыться льдом.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне 1 февраля сильного ветра хазри, дождливой погоды и понижение температуры воздуха по сравнению с предыдущими днями преимущественно неблагоприятно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т