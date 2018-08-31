На Абшероне во вторник до +18

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Во вторник, 28 апреля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы туман, юго-западный ветер в первой половине дня сменится временами порывистым северо-западным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +12 до +14, днем - от +15 до +18, непосредственно в столице ночью - от +12 до +14, днем - от +15 до +18.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана во вторник местами дождливо, возможны грозы, местами осадки могут быть интенсивными, ночью и утром туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +2 до +7, днем - от +7 до +12.

Елена Остапенко, Э.Т.