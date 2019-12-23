На Абшероне задержан водитель, сбивший женщину на обочине и скрывшийся с места ДТП

В Абшеронском районе Азербайджана по горячим следам сотрудниками районной полиции и прокуратуры задержан водитель, сбивший пожилую женщину и скрывшийся с места ДТП.

Как сообщили 1news.az в прокуратуре Абшеронского района, 22 декабря около 18:00 в поселке Гобу неизвестный водитель сбил шедшую по обочине дороги 79-летнюю Халиду Фатали гызы Алиеву, после чего скрылся с места ДТП.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту в районном Управлении полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана.

По горячим следам установлено, что пешехода сбил водитель автомобиля марки Opel Vectra (госномер 10-UE-602) Эльнур Забит оглу Закиев, который задержан и привлечен к следствию.

Назначены различные экспертизы, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Г.Р.