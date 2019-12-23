1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

На Абшероне задержан водитель, сбивший женщину на обочине и скрывшийся с места ДТП

Сегодня в 21:47 ~ 1 минута на чтение 201
На Абшероне задержан водитель, сбивший женщину на обочине и скрывшийся с места ДТП

В Абшеронском районе Азербайджана по горячим следам сотрудниками районной полиции и прокуратуры задержан водитель, сбивший пожилую женщину и скрывшийся с места ДТП.

Как сообщили 1news.az в прокуратуре Абшеронского района, 22 декабря около 18:00 в поселке Гобу неизвестный водитель сбил шедшую по обочине дороги 79-летнюю Халиду Фатали гызы Алиеву, после чего скрылся с места ДТП.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту в районном Управлении полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана.

По горячим следам установлено, что пешехода сбил водитель автомобиля марки Opel Vectra (госномер 10-UE-602) Эльнур Забит оглу Закиев, который задержан и привлечен к следствию.

Назначены различные экспертизы, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Г.Р.

201

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены