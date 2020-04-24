На домашнем карантине находятся до 3 тысяч граждан

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Среди 548 лиц, которые прибыли в Азербайджан из РФ, были выявлены случаи заражения инфекцией.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, все прибывающие из-за рубежа должны в обязательном порядке пройти карантин.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов в свою очередь указал, что количество принятых на карантин после их возвращения из-за рубежа составляет около тысячи.

По его словам, граждане, которые контактировали с зараженными, находятся на домашнем карантине.

«В настоящее время на домашнем карантине находятся до 3 тысяч наших граждан», - сказал он. Он также отметил, что в 12 районах очаги инфицирования полностью ликвидированы.

Эльшан Рустамов, М.К.