На домашнем карантине находятся до 3 тысяч граждан

Среди 548 лиц, которые прибыли в Азербайджан из РФ, были выявлены случаи заражения инфекцией.
Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, все прибывающие из-за рубежа должны в обязательном порядке пройти карантин.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов в свою очередь указал, что количество принятых на карантин после их возвращения из-за рубежа составляет около тысячи.
По его словам, граждане, которые контактировали с зараженными, находятся на домашнем карантине.
«В настоящее время на домашнем карантине находятся до 3 тысяч наших граждан», - сказал он. Он также отметил, что в 12 районах очаги инфицирования полностью ликвидированы.
Эльшан Рустамов, М.К.