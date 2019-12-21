На дороге Баку - Сумгайыт вырубят деревья

«После обсуждений вынесено заключение о вырубке деревьев для работ по расширению Хырдаланского круга на автомобильной дороге Баку - Сумгайыт».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Управления государственной экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров.

По его словам, при реализации проекта по расширению сумгайытской дороги сохранить деревья невозможно.

«Учитывая государственную важность проекта, а также то, что он направлен на обеспечение комфорта граждан и предотвращение пробок, выдано заключение о вырубке деревьев на подпадающих под строительство территориях. Но с условием, что вместо вырубленных посадят деревья на других подходящих территориях», - сказал М.Ганбаров.

Тимур Рзаев, М.К.