На этой неделе начинается предвыборная агитация кандидатов в депутаты Милли Меджлиса

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Милли Меджлиса стартует на этой неделе.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в «Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис АР».
Предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов начнется 17 января и продлится до 8:00 8 февраля.
Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».
Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
А.А.