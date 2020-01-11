На этой неделе начинается предвыборная агитация кандидатов в депутаты Милли Меджлиса

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Милли Меджлиса стартует на этой неделе.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в «Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис АР».

Предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов начнется 17 января и продлится до 8:00 8 февраля.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.