На имущество Сержа Саргсяна наложен арест

Наложен арест на имущество экс-президента Армении Сержа Саргсяна и владельца компании «Флеш» Барсега Бегларяна, которые проходят в качестве фигурантов по уголовному делу о растрате и хищении государственных средств.

Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Специальную следственную службу Армении. 4 декабря Специальная следственная служба предъявила экс-президенту Сержу Саргсяну обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса республики. Бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. 5 декабря обвинение в хищениях было предъявлено также собственнику компании «Флеш» Барсегу Бегларяну.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по факту растраты государственных средств в особо крупных размерах, наложен арест на имущество обвиняемых в размере ущерба, причиненного в результате предполагаемого преступления», - сообщили в ССС.

Напомним, согласно обвинительному заключению по делу Саргсяна, 24 января 2013 года правительство утвердило программу господдержки землепользователям, в рамках которой им было продано около 17 миллионов литров дизельного топлива. Его выделяли на основании заявок областных администраций и организаций системы Минсельхоза.

На участие в тендере на поставки дизельного топлива заявки подали несколько компаний, включая «Макхсур» и «Флеш». «Максхур» предложила более низкую цену, заявка этой компании была представлена Минсельхозом на утверждение правительства. Саргсян, зная о более выгодном предложении «Макхсур», проигнорировал его и, используя служебное положение, поручил через подчиненных сделать выбор в пользу компании «Флеш».

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