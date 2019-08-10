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На оживленном бакинском проспекте женщина-пешеход рисковала жизнью ребенка - ВИДЕО

Сегодня в 17:27 ~ 1 минута на чтение 97
На оживленном бакинском проспекте женщина-пешеход рисковала жизнью ребенка - ВИДЕО

Возмутительный случай наплевательского отношения к правилам дорожного движения и элементарному здравому смыслу произошел на проспекте Фатали хана Хойского, у станции метро «Гянджлик».

Как сообщает 1news.az, пешеход-женщина средних лет с ребенком перебежала проспект прямо над подземным пешеходным переходом (входом на станцию метро).

Водитель автомобиля с регистратором уступил ей дорогу, но вопрос – что делать с такими безответственными пешеходами, которые рискуют не только своей жизнью, но и жизнью детей, остается открытым, так как подобные случаи далеко не единичны.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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