На оживленном бакинском проспекте женщина-пешеход рисковала жизнью ребенка - ВИДЕО

Возмутительный случай наплевательского отношения к правилам дорожного движения и элементарному здравому смыслу произошел на проспекте Фатали хана Хойского, у станции метро «Гянджлик».

Как сообщает 1news.az, пешеход-женщина средних лет с ребенком перебежала проспект прямо над подземным пешеходным переходом (входом на станцию метро).

Водитель автомобиля с регистратором уступил ей дорогу, но вопрос – что делать с такими безответственными пешеходами, которые рискуют не только своей жизнью, но и жизнью детей, остается открытым, так как подобные случаи далеко не единичны.

Тимур Рзаев, Г.Р.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

«Шел как по бульвару»: На бакинском проспекте водитель совершил ДТП, чтобы не сбить пешехода - ВИДЕОФАКТ