На проспекте Бабека вновь будут проведены канализационные линии? – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ОАО «Азерсу» внесло ясность по поводу информации о том, что на проспекте Бабека вновь будут проведены канализационные и водные линии.

Как сообщает 1news.az, в распространенной информации отмечалось, что «Азерсу» направит около 1 миллиона 500 тысяч манатов на строительство водных и канализационных линий на проспекте Бабека.

«В связи с этим подписан соответствующий контракт с ООО Protean Construction на сумму в 1 миллион 480 тысяч манатов. Согласно контракту, планируется строительство канализационных и водных линий вдоль проспекта», - отмечалось в информации.

Руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы опроверг данную информацию.

«В соцсетях, ряде СМИ распространена неуточненная информация о том, что в связи с проведением водных линий вновь будет перерыт проспект Бабека. Официально заявляем, что это ложная информация, и строительство водных линий на проспекте не планируется», - отметил он.

1news.az