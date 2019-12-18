На шаг впереди моды: Встречайте Новый год в одежде из коллекций 2020 года! – ФОТО

Вы считаете себя модным, потому что в курсе мировых трендов и носите одежду из последних коллекций?

Мы предлагаем вам пойти дальше и опережать моду! Ведь в бакинские бутики знаменитых брендов уже поступили коллекции 2020 года!

Одновременно с европейскими знатоками моды вы можете одними из первых в мире приобрести и надевать вещи весенне-летнего сезона!

Jimmy Choo, Chloe, Fendi, Gucci, Burberry - в этих бутиках вы уже можете ознакомиться с моделями будущего года и даже подарить их себе и своим близким на Новый год!

Gucci

Gucci выпустил к весеннему сезону новые модели сумок ZUMI, футболки с броским принтом в виде яблока с логотипом бренда и обновил полюбившиеся всем мюли с мехом – они сейчас предлагаются в нескольких вариантах и имеют новое название - Pricetown.

Jimmy Choo

В туфельках из последней коллекции Jimmy Choo вы не только будете блистать в новогоднюю ночь, но и станете звездой всех званых вечеров 2020 года! FIRA 100 или BING – выбор сложный, так и хочется приобрести обе пары сразу!

Fendi

Fendi заботится о вашем образе с головы до ног! Брючный костюм или миди-платье в рубашечном стиле, оба – модного джинсового цвета и с белой оторочкой. Носите с яркими контрастными сумками Peekaboo в новейших интерпретациях.

Chloe

Chloe обновил модель своей иконической сумки MARCIE. Теперь это must have к ковбойскому стилю и сапогам-казакам.

Bubrerry

За модными терракотовыми оттенками вы также можете направляться в Burburry! Тут вас ждут новинки – двухцветная сумочка на цепочке LOLA, которая украсит любой наряд в классическом стиле, туфли с открытой пяткой в традиционную клетку с каблуком-рюмочкой и беретка в тон.

Все модели, а также полные весенне-летние коллекции брендов доступны в бутиках по адресам:

Jimmy Choo, Chloe, Fendi, Burberry – пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж.

Gucci – ул. З.Тагиева, 2.

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