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На смену «Игре престолов» приходит «Ведьмак»: финальный трейлер главной новинки телесезона - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:39 ~ 1 минута на чтение 280
На смену «Игре престолов» приходит «Ведьмак»: финальный трейлер главной новинки телесезона - ФОТО - ВИДЕО

Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netlix представила в YouTube финальный трейлер первого сезона сериала «Ведьмак».

Вместе с трейлером оглашена и дата премьеры – история о ведьмаке Геральте, которого играет звезда Голливуда Генри Кавилл, выйдет на Netflix 20 декабря. Именно проект «Ведьмак», финальный трейлер которого представлен для просмотра ниже, называют главным преемником культового фэнтези проекта «Игра престолов», завершившегося в этом году.

Шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского и расскажет о Ведьмаке Геральте, мутанте и убийце чудовищ, который изо всех сил старается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров…

Известно, что дебютный сезон будет состоять из восьми эпизодов, в которых адаптированы сборники рассказов А.Сапковского «Последнее желание» и «Меч предназначения» - все восемь серий появятся в видео-библиотеке Netflix 20 декабря.

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Ф.В, Г.Р.

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