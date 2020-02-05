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На Стамбул надвигается мощный ураган

Сегодня в 14:26 ~ 1 минута на чтение 334
На Стамбул надвигается мощный ураган

Штормовое предупреждение объявлено в Стамбуле, частично отменено паромное сообщение на Босфоре, ожидается ветер скоростью до 100 километров в час, сообщило Главное управление метеорологии Турции, передают турецкие СМИ.

Турецкие метеорологи предупредили о надвигающемся на Стамбул ураганном ветре скоростью до 100 км/ч. Дует южный "лодос", способный менять направление течений в Босфоре и образовывать штормовые волны.

Отменено большинство рейсов паромного сообщения на Босфоре, метеорологи предупреждают об опасности падения плохо закрепленных конструкций, элементов крыш, деревьев, столбов и вызванных ветром нарушений тяги в дымовых трубах домов с печным отоплением, что может приводить к отравлению угарным газом.

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