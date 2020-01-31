На территории Азербайджана наблюдается пыльный туман

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с ночи 31 января уровень запыленности воздуха на территории страны превысил норму.

Как сообщили 1news.az в министерстве, количество пыли в настоящее время превышает санитарную норму в 2,4 раза.

Причиной этого является пыльный туман, проникший на территорию страны из Ирана, Ирака и Аравийского полуострова вместе с юго-западными воздушными потоками.

Как ожидается, такая ситуация продержится в течение дня, однако вечером юго-западный ветер сменится северо-западным, в результате уровень запыленности воздуха опустится до пределов допустимой нормы.

1news.az