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На территории Азербайджана наблюдается пыльный туман

Сегодня в 12:48 ~ 1 минута на чтение 271
На территории Азербайджана наблюдается пыльный туман

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с ночи 31 января уровень запыленности воздуха на территории страны превысил норму.

Как сообщили 1news.az в министерстве, количество пыли в настоящее время превышает санитарную норму в 2,4 раза.

Причиной этого является пыльный туман, проникший на территорию страны из Ирана, Ирака и Аравийского полуострова вместе с юго-западными воздушными потоками.

Как ожидается, такая ситуация продержится в течение дня, однако вечером юго-западный ветер сменится северо-западным, в результате уровень запыленности воздуха опустится до пределов допустимой нормы.

 1news.az

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