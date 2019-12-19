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Начальник Генштаба представил личному составу Намига Поладова и Мубариза Рзаева - ФОТО

Сегодня в 16:47 ~ 1 минута на чтение 648
Начальник Генштаба представил личному составу Намига Поладова и Мубариза Рзаева - ФОТО

Распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева генерал-майор Намиг Поладов и генерал-майор Мубариз Рзаев назначены соответственно на должности начальников Управления оборонной промышленности Минобороны и Учебно-тренировочного центра ВС.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, 19 декабря первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС Наджмеддин Садыков представил личному составу военнослужащих, назначенных на должности.

Начальник Генерального штаба, доведя до личного состава задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию, дал рекомендации в связи с более плодотворной организацией служебной деятельности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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