Начальник Генштаба представил личному составу Намига Поладова и Мубариза Рзаева - ФОТО

Распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева генерал-майор Намиг Поладов и генерал-майор Мубариз Рзаев назначены соответственно на должности начальников Управления оборонной промышленности Минобороны и Учебно-тренировочного центра ВС.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, 19 декабря первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС Наджмеддин Садыков представил личному составу военнослужащих, назначенных на должности.

Начальник Генерального штаба, доведя до личного состава задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию, дал рекомендации в связи с более плодотворной организацией служебной деятельности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.