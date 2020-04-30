Начались тренировки подразделений ПВО – ФОТО - ВИДЕО

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Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, на общевойсковом полигоне проводятся тренировки подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Основной целью проведения тренировок является совершенствование навыков личного состава подразделений по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

В ходе тренировок боевые расчеты выполняют нормативы по выводу к стартовой позиции и подготовке к боевому применению ЗРК «Илдырым».

1news.az