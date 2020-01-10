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Началось первое лунное затмение этого года

10 Января, 2020 в 23:10 ~ 1 минута на чтение 1009
Началось первое лунное затмение этого года

Началось первое лунное затмение 2020 года.

Как сообщает Report, природное явление достигнет максимума в 23:11.

Процесс завершится в 01:12 часов в ночью на 11 января.

Лунное затмение можно будет наблюдать в Европе, Азии, Африке, Австралии. Увидеть это природное явление невооруженным глазом будет сложно. Его можно будет наблюдать и в Азербайджане. 

Во время максимальной фазы затмения луна будет казаться немного темнее обычной (полной) луны.

Отметим, что в 2020 году ожидается 4 лунных затмения. Второе лунное затмение произойдет в ночь с 5 на 6 июня, третье - 5 июля, а последнее - 30 ноября. 

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