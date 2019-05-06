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Начался священный месяц Рамазан - КАЛЕНДАРЬ 

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 126
Начался священный месяц Рамазан - КАЛЕНДАРЬ 
Сегодня, в пятницу, 24 апреля, начался благословенный месяц Рамазан, в который был ниспослан священный Коран. 
 
В одном из аятов священной книги Всевышний восхваляет месяц поста и возвышает его над остальными месяцами, ибо Он избрал его для священного Корана. 
 
Как сообщает 1news.az, в Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, месяц и праздник Рамазан отмечаются с особым торжеством. 
 
Этот месяц, призывая людей к миру, спокойствию, терпению, благим деяниям, духовно-нравственной чистоте, еще более укрепляет чувства дружбы, братства и солидарности в нашем обществе. 
 
В дни поста верующие молятся о спокойствии и благе Родины и народа, дают ифтары в детских домах, домах престарелых, а также в память о шехидах, пожертвовавших жизнями за свободу и территориальную целостность Азербайджана. 
 
В этом году праздник Рамазан будет отмечаться 24 и 25 мая. В соответствии с решением Кабинета министров АР, эти дни в Азербайджане нерабочие. 
 
Тимур Рзаев, Э.Т.

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