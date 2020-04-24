1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Национальный онкологический центр принимает участие в XI Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проводимом онлайн – ФОТО  

24 Апреля, 2020 в 14:00 ~ 2 минуты на чтение 510
Национальный онкологический центр принимает участие в XI Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проводимом онлайн – ФОТО  
23 апреля начал свою работу XI Съезд онкологов и радиологов в формате видеосвязи, организованный Ассоциацией директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. 
 
На церемонии открытия министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко зачитал участникам съезда поздравительное письмо президента России Владимира Путина. 
 
Съезд, впервые проводимый в онлайн-формате, стал настоящим форумом для ученых и специалистов в этих областях для обмена опытом. За съездом наблюдали более 7000 участников из 10 стран. 
 
На пленарном заседании съезда делегаты подробно рассказали о работе, проделанной в области онкологии и рентгенорадиологии в своих странах, передовой практике и проблемах. В первый рабочий день были заслушаны доклады экспертов из разных стран. Среди этих докладов отчет об организации и успехах онкологической службы в Азербайджане был встречен с большим интересом. 
 
Участникам конгресса будет представлено около 10 докладов и более 30 тезисов азербайджанских онкологов о заболеваниях молочной железы, онкологических операциях в сфере урологии, проктологии и других. На пленарных обсуждениях Национальный онкологический центр, присоединившийся к съезду с большой группой специалистов, планирует обсудить текущие проблемы онкологических исследований в мире, рекомендации и мнения по лечению и обследованию онкологических больных во время пандемии коронавируса. 
 
На съезде было проинформировано об учреждении новой медали имени всемирно известного онколога-хирурга, академика Николая Трапезникова, который много лет возглавлял Российский научный онкологический центр. Было отмечено, что решением Президиума Ассоциации эта медаль будет вручена ученым и специалистам, достигшим высоких результатов в области профилактики, лечения и научных исследований онкологических заболеваний в мире. 
 
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил участникам съезда, что единогласно принято решение о награждении новой медалью имени академика Николая Трапезникова генерального директора Национального онкологического центра Азербайджана академика Джамиля Алиева. Участники съезда приветствовали это решение. 
 
Академик Джамиль Алиев выразил глубокую благодарность руководству Ассоциации М.Мурашко, а также всем участникам конгресса за высокую оценку его деятельности.    
Съезд продлится до 25 апреля.         
 

510

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены