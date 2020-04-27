Мазахир Эфендиев: «Нагорный Карабах - это Азербайджан!»

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Мы должны перейти от оборонительной дипломатии к наступательной и донести до всех, что историческая справедливость и международное право на нашей стороне!

За прошедший месяц была вновь подтверждена мошенническая и деструктивная позиция армянской стороны в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Прежде всего, речь идет о резкой реакции международного сообщества на так называемые «президентские выборы» в так называемой «Нагорно-Карабахской Республике».

Таким образом, международные организации, как Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз и Европейский Парламент, Движение Неприсоединения, Турецкий Совет, Организация Исламского Сотрудничества и НАТО, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявления после этих «выборов», озвучили четко что не признают эти «выборы». Еще одно лицемерие армянской стороны было выявлено министром иностранных дел Армении в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на круглом столе с представителями Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова в ходе видеоконференции. Напоминаю, касаясь резолюций Совета Безопасности ООН по конфликту, Лавров отметил, что активно обсуждались планы и предложения по поэтапному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, и первым шагом в этом направлении стало освобождение Арменией некоторых районов вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнул открытие транспорта, экономических и других коммуникаций.

Как вы знаете, вышеупомянутые резолюции подтвердили территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики и требовали немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Однако в ответ на заявление Лаврова министр иностранных дел Армении опроверг заявление о поэтапном урегулировании конфликта.

Такие разрушительные заявления армянской стороны показывают, что их положение нелепо не только в глазах международного сообщества, но и в глазах его собственного народа. В то время, когда наш мир демонстрирует солидарность в борьбе с пандемией корона вируса, такой трусливый шаг армянской дипломатии демонстрирует их оппортунизм.

Эта ситуация требует от нас полной силы наступательной дипломатии, потому что историческая справедливость и международное право на нашей стороне. В этом направлении Господин Президент Ильхам Алиев неоднократно делал призывы, лично передавал реалии Азербайджана со всех международных платформ. Примером этого являются сокрушительные удары, нанесенные Армении Господином Президентом на пленарном сессии 16-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», на крупнейшей в мире конференции по безопасности, Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако мы должны шире использовать исторические и правовые факты и донести нашу твердую позицию до каждого. Вместо ожидания действий в этом направлении только от наших дипломатов и представителей правительства, каждый гражданин должен понять и присоединиться к нашему правому делу. Принимая это во внимание, Господин Президент затронул этот вопрос в своем выступлении на первом заседании шестого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и призвал нас, депутатов, проявлять активность, воинственность и настойчивость в этом направлении. Постоянная позиция Президента Азербайджанской Республики, основанная на истине и справедливости, нормах международного права, делает вскоре непреодолимым восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Мазахир Эфендиев

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса