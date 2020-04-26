Nakhchivan Alinja Tower - единоличный лидер первого чемпионата страны по FIFA 20 – ФОТО - ВИДЕО

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Продолжаются матчи первого чемпионата страны по FIFA 20 с участием 20 лучших фиферов (так называют киберспортсменов, которые играют в FIFA) Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, участники уже успели провести по 8 матчей, по итогам которых в лидеры со стопроцентным результатом вышла команда Nakhchivan Alinja Tower, которую представляет Джавид Гурбанов.

Более того, Nakhchivan Alinja Tower после 8 туров является единственной командой, которая одержала победы во всех сыгранных встречах. Ближайший преследователь лидера команда Sumqayit Peacekeepers, которую представляет Ниджат Асланзаде, отстала уже на 5 очков.

В матчах 8-го тура, которые прошли 24 апреля, были зафиксированы следующие результаты:

Первая десятка в турнирной таблице по итогам сыгранных матчей выглядит следующим образом:

Neftchala Sailors, Mingachevir Energizers, Lankaran Heroes и Qazakh Ashiqs до сих пор не смогли одержать ни одной победы. Как следствие, они замыкают турнирную таблицу.

С лучшими голами последних туров можно ознакомиться в коротком видеообзоре:

Матчи очередных туров состоятся 26-го и 27-го апреля. За матчами киберчемпионата можно смотреть на Twitch канале Gaming League Azerbaijan с комментариями сотрудников İdmanTV. Также в эфире телеканала в прямом эфире транслируются самые интересные матчи чемпионата.

Отметим, что организаторами чемпионата выступают Министерство молодежи и спорта, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Федерация киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan, а также Topaz. Призовой фонд лиги составляет 17 тысяч манатов.

Теймур Максутов