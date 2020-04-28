Nakhchivan Alinja Tower не знает соперников в первом чемпионате Азербайджана по FIFA 20 - ФОТО

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Продолжаются матчи первого чемпионата страны по FIFA 20 с участием 20 лучших фиферов (так называют киберспортсменов, которые играют в FIFA) Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, пока чемпионат проходит при абсолютном доминировании Nakhchivan Alinja Tower, которую представляет Джавид Гурбанов.

Азербайджанский фифер одержал победы во всех 12 проведенных встречах. Nakhchivan Alinja Tower также является самой результативной командой лиги. В 12 турах команда наколотила аж 37 мячей, пропустив при этом лишь 12 голов.

Главным конкурентом Nakhchivan Alinja Tower в борьбе за «золото», похоже, станет Sumqayit Peacekeepers. Представляющий команду Ниджат Асланзаде одержал победу в 8 встречах подряд. Команда отстает от лидера на 5 очков. Очное противостояние между командами, прошедшее в рамках 4-го тура, завершилось победой Nakhchivan Alinja Tower со счетом 4:2.

Первая половина турнирной таблицы выглядит следующим образом:

Матчи очередных туров состоятся 29 и 30 апреля.

Матчи киберчемпионата можно смотреть на Twitch канале Gaming League Azerbaijan с комментариями сотрудников İdmanTV. Также в прямом эфире İdmanTV транслируются самые интересные матчи чемпионата.

Отметим, что организаторами чемпионата выступают Министерство молодежи и спорта, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Федерация киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan, а также Topaz. Призовой фонд лиги составляет 17 тысяч манатов.

Теймур Максутов, Э.Т.