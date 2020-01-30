Nar подготовил аудиокниги для людей с нарушением зрения – ФОТО

Совместный проект Nar и Radio Antenn - Canlı kitab - в поддержку людей с нарушением зрения завершился.

В течение 3-х месяцев в эфире радиостанции Radio Antenn 101 FM были озвучены и записаны в виде аудиокниг переведенные на азербайджанский язык произведения азербайджанской и мировой литературы. Записанные на карты памяти аудиокниги были представлены Азербайджанскому обществу инвалидов по зрению, Специальной республиканской школе-интернату номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Республиканской библиотеке для инвалидов по зрению. Тем самым аудиобиблиотека, созданная с поддержкой Nar, стала еще более доступной для людей с нарушением зрения.

По словам главы Департамента по связям с общественностью Nar Азиза Ахундова, основной целью проекта является поддержание интереса к литературе людей с нарушением зрения: «Nar постоянно осуществляет социальные проекты в поддержку людей с ограниченными физическими возможностями и в направлении увеличения интереса людей к науке. С помощью проекта Canlı kitab мы хотим снять ограничения в чтении на азербайджанском языке для людей с нарушением зрения. Мы думаем, что созданная аудиобиблиотека будет полезна как людям с ограниченными физическими возможностями, так и любителям литературы. Nar будет и в будущем продолжать реализацию социальных прoектов в поддержку людей с ограниченными физическими возможностями».

Отметим, что за 3 месяца в эфире радиостанции Radio Antenn 101 FM известными актерами и чтецами были озвучены произведения Д.Лондона, Г.Г.Маркеса, Г.де Мопассана, Х.Мураками, А.Чехова, Дж.Мамедгулузаде, Ю.В.Чеменземинли, М.Д.Пашаева, А.Хагвердиева, И.Меликзаде, К.Абдулла и других писателей. Главная цель проекта Canlı kitab - cоздать возможность для людей с нарушением зрения читать и поддержать интерес людей к литературе.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более чем 8700 базовых станций и охватывающей 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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